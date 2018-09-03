Beauty Salon Manager для Windows

Beauty Salon Manager 1.9

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Описание Beauty Salon Manager 1.9Описание   Скачать Beauty Salon Manager 1.9СКАЧАТЬ (6,36 Мб) Скриншоты Beauty Salon Manager 1.9Скриншоты (6)   Статистика Beauty Salon Manager 1.9Статистика   Отзывы о Beauty Salon Manager 1.9Отзывы (0)  
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Beauty Salon Manager - программа разработана специально для упрощения и автоматизации рабочего процесса салонов красоты, парикмахерских, студий загара, spa-салонов и косметологических клиник.

Позволяет организовать учет деятельности салона в единой базе данных и дает всю необходимую руководителю информацию при решении вопросов контроля и управления.

Экономит Ваше время и позволяет вывести работу предприятия на новый уровень, в том числе и финансовый.

Основные возможности:

  • Ведение электронного журнала
  • Формирование клиентской базы
  • Учет парикмахерских услуг
  • Касса. Учёт финансов 
  • График работы сотрудников
  • Учет складских материалов
  • Система скидок
  • Бонусная и реферальная программы
  • Начисление заработной платы по заданным правилам
  • SMS рассылка клиентам
  • Напоминание о Дне рождения клиента или сотрудника
  • Установка прав доступа
  • Автоматическое обновление программы
Скриншоты Beauty Salon Manager:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 8000 руб.
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыдругое
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Отзывы о программе Beauty Salon Manager

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