Tukan для Android

Tukan 1.1.76 для Android

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Описание Tukan 1.1.76 для AndroidОписание   Скачать Tukan 1.1.76 для AndroidСКАЧАТЬ (12,39 Мб) Скриншоты Tukan 1.1.76 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Tukan 1.1.76 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tukan 1.1.76 для AndroidОтзывы (0)  
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Tukan - бесплатный криптомессенджер для Android, который предлагает пользователям абсолютно свободное общение, end-to-end шифрование как в личных, так и в групповых чатах, безопасное хранение данных, а также групповые чаты, стикеры, фото и обмен файлами.

Примечательно, что регистрация в мессенджере полностью анонимна: пользователю не нужно вводить номер телефона, e-mail и какие-либо другие персональные данные.

В приложении реализовано полноценное end-to-end шифрование как в личных, так и в групповых чатах, что означает что все сообщения хранятся в зашифрованном виде только у пользователя, а не на сервере.

Кроме того Tukan содержит все привычные функции мессенджеров, как например групповые чаты, стикеры, фото и обмен файлами. Интерфейс оптимизирован для максимально эффективного использования. Имеется таймер самоудаления сообщений, возможность установить PIN-код для входа в приложение и многое другое.

Скриншоты Tukan:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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