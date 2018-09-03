Примечательно, что регистрация в мессенджере полностью анонимна: пользователю не нужно вводить номер телефона, e-mail и какие-либо другие персональные данные.
В приложении реализовано полноценное end-to-end шифрование как в личных, так и в групповых чатах, что означает что все сообщения хранятся в зашифрованном виде только у пользователя, а не на сервере.
Кроме того Tukan содержит все привычные функции мессенджеров, как например групповые чаты, стикеры, фото и обмен файлами. Интерфейс оптимизирован для максимально эффективного использования. Имеется таймер самоудаления сообщений, возможность установить PIN-код для входа в приложение и многое другое.