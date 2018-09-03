LISTENit для Android

LISTENit 1.5.88 для Android

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Описание LISTENit 1.5.88 для AndroidОписание   Скачать LISTENit 1.5.88 для AndroidСКАЧАТЬ (5,43 Мб) Скриншоты LISTENit 1.5.88 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика LISTENit 1.5.88 для AndroidСтатистика   Отзывы о LISTENit 1.5.88 для AndroidОтзывы (0)  
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LISTENit - отличный аудио плеер с интуитивно понятным интерфейсом для Android смартфонов и планшетов. Присутствует возможность просматривать и воспроизводить песни, поддержка всех современных аудио форматов, встроенный эквалайзер с предустановленными пресетами под различные музыкальные жанры, ночной режим, таймер сна и многое другое.

Основные возможности:

  • Быстрый поиск и просмотр аудио файлов из различных местных источников: карта памяти SD, Галерея, ID3-теги и пр.
  • Сортировка треков по плейлистам, исполнителям, альбомам и папкам.
  • Поддержка всех популярных музыкальных форматов, таких как MP3, МР4, midi, ААС, FLAC и OGG и пр.
  • Поддержка плейлистов.
  • Поддержка управления при помощи подключенной гарнитуры.
  • Встроенный эквалайзер с предустановленными пресетами под различные музыкальные жанры.
  • Отображение названия песни, исполнителя и обложки альбома.
  • Функция обрезки трека для создания рингтона.
  • Ночной режим.
  • Встроенный таймер сна.
  • Возможность поиска и скачивания музыки онлайн.
  • И многое другое.
Скриншоты LISTENit:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыПлееры
 Программа LISTENit отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе LISTENit

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