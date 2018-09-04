Hotspot Shield Basic для Android

Hotspot Shield Basic 6.1.0 для Android

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Описание Hotspot Shield Basic 6.1.0 для AndroidОписание   Скачать Hotspot Shield Basic 6.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (8,49 Мб) Скриншоты Hotspot Shield Basic 6.1.0 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Hotspot Shield Basic 6.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Hotspot Shield Basic 6.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Hotspot Shield Basic - бесплатная неограниченная версия Hotspot Shield VPN-прокси, предлагающая базовый функционал. Приложение позволяет обходить блокировки любых веб-сайтов или приложений, независимо от территориальной привязки, а также предоставляет пользователю защиту в общедоступных сетях Wi-Fi, анонимность, конфиденциальность и безопасность его интернет-активности.

Основные возможности:

  • Отсутствие ограничений сеансов, скорости или пропускной способности.
  • Возможность быстро и легко разблокировать любые веб-ресурсы.
  • Изменение вашего IP-адреса, так что ваши личные данные в сети анонимны (скрыты), и ваша интернет-активность спрятана от посторонних глаз и организаций.
  • Не сохраняются журналы активности пользователей.
  • Обход брандмауэров, позволяющий разблокировать сайты соцсетей, службы потокового видео и обойти ограничения VOIP.
  • Полная анонимность - скройте свой IP-адрес, личные данные и местоположение, защитив их от отслеживания в сети.
  • SSL-шифрование ваших данных и обеспечение безопасности банковского уровня для лучшей защиты.
  • Высокая скорость работы VPN, а также стабильное и безопасное подключение.
Скриншоты Hotspot Shield Basic:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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