InSSIDer 4.4.0.6 / 3.1.2.1 Home
InSSIDer - полезное приложение, благодаря которому можно легко выбрать лучшую из доступных Wi-Fi сетей. Программа позволяет узнать мощность сигнала, идентификатор
Free IP Scanner 3.1
Free IP scanner - сканер портов и IP-адресов. Предназначен как системным администраторам, так и обычным пользователям для мониторинга и управления своими сетями
Wireless Network Watcher 2.18
Wireless Network Watcher - бесплатная портативная (не требующая инсталляции) утилита, которая сканирует беспроводные сети и отображает список всех подключенных в
Wireshark 2.6.3
Wireshark - утилита для детального анализа сетевых пакетов локальных сетей в реальном времени, с возможностью отображения значения каждого поля протокола любого
WifiInfoView 2.34
WifiInfoView - небольшая бесплатная утилита, которая сканирует ближайшие беспроводные сети, и отображает массу полезной информации, как например имя сети (SSID),
PortScan 1.67
PortScan - бесплатная утилита, с помощью которой можно найти все активные устройства в сети. При запуске сканирования портов программа отображает все открытые порты