Турбоскан Free 1.5.1 для Android
Турбоскан Free – универсальный сканер, который всегда с собой. Сканируйте документы, изображения и пересылайте полученные данные в формате PDF или JPEG. Несколько
Leader's Note 1.3.0 для Android
Leader's Note - приложение для создания заметок с расширенными возможностями. Вы можете добавлять к заметкам изображения, карты, голосовые метки. Отдельные заметки
Swiftkey 7.0.9.28 для Android
Swiftkey – популярная клавиатура для Android-устройств облегчит набор текста и избавит пользователей от досадных опечаток. Программа адаптируется к вашему стилю и
SlideIT Russian Pack 3.0 для Android
SlideIT Russian Pack - плагин, добавляющий возможность набора текстов на русском языке с использование экранной клавиатуры SlideIT. После установки плагина перейдите
Проверка Плагиата 3.5 для Android
Plagiarism Checker - приложение для проверки уникальности текста с помощью популярных поисковых систем, как например Google, Yahoo, Babylon, Google Scholar и Google
Новая Почта 5.18 для Android
Новая почта – с данным приложением услуги экспресс-доставки товаров по Украине станут еще ближе и доступней. Открыв программу, вы получите такую информацию: адреса