Stocard - удобное приложение для хранения всех ваших дисконтных пластиковых карт на Android-смартфоне. Пользоваться приложением очень просто - достаточно сохранить любую дисконтную карту с помощью интегрированного сканера и камеры вашего телефона. После чего можно сканировать штрих-код нужной карты на соответствующих устройствах в кассах магазинов.

Возможности:

Отсутствие регистрации.

Пользование полностью анонимно и бесплатно.

Выбор из более чем 200 заданных дисконтных карт.

Возможность добавлять любую другую дисконтную карту независимо от того, есть ли у неё штрих-код или нет.

Поддержка популярных магазинов: Спортмастер, Л'Этуаль, INCITY, Рив Гош, Ikea Family, ECCO, Gloria Jeans, Связной Клуб, O'STIN, COLIN'S, Marks & Spencer, Melon Fashion Club и пр.

Примечание! В некоторых магазинах используются устаревшие лазерные или планшетныe сканеры, которые не читают с дисплеев мобильных телефонов, сканирование на кассе технически невозможно. В этих случаях номер клиента на кассе может быть легко введён вручную.