Stocard для Android

Stocard 7.3.1 для Android

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Описание Stocard 7.3.1 для AndroidОписание   Скачать Stocard 7.3.1 для AndroidСКАЧАТЬ (18,54 Мб) Скриншоты Stocard 7.3.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Stocard 7.3.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Stocard 7.3.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Stocard - удобное приложение для хранения всех ваших дисконтных пластиковых карт на Android-смартфоне. Пользоваться приложением очень просто - достаточно сохранить любую дисконтную карту с помощью интегрированного сканера и камеры вашего телефона. После чего можно сканировать штрих-код нужной карты на соответствующих устройствах в кассах магазинов.

Возможности:

  • Отсутствие регистрации.
  • Пользование полностью анонимно и бесплатно.
  • Выбор из более чем 200 заданных дисконтных карт.
  • Возможность добавлять любую другую дисконтную карту независимо от того, есть ли у неё штрих-код или нет.
  • Поддержка популярных магазинов: Спортмастер, Л'Этуаль, INCITY, Рив Гош, Ikea Family, ECCO, Gloria Jeans, Связной Клуб, O'STIN, COLIN'S, Marks & Spencer, Melon Fashion Club и пр.

Примечание! В некоторых магазинах используются устаревшие лазерные или планшетныe сканеры, которые не читают с дисплеев мобильных телефонов, сканирование на кассе технически невозможно. В этих случаях номер клиента на кассе может быть легко введён вручную.

Скриншоты Stocard:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Stocard

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