Opera News - шустрый ньюз-ридер, благодаря которому можно читать актуальные статьи о развлечениях, экономике, бизнесе, технологии, науке, спорте, политике и пр., смотреть популярные ролики и многое другое.
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