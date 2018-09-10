Opera Mini 35.3.2254.129226 для Android
Opera Mini – небольшой, быстрый и экономный браузер для вашего устройства. Среди достоинств программы числятся: высокая скорость загрузки, встроенный блокировщик
Opera Max 3.1.52 для Android
Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или просмотре онлайн-видео. Для максимальной экономии контролируйте
UC Browser Mini 11.2.0 для Android
UC Browser Mini - облегченная версия одного из самых популярных мобильных браузеров, в основу которой легла фирменная технология U2 Kernel. Браузер содержит лишь
Google Chrome 69.0.3497.86 для Android
Google Chrome – ваш любимый браузер одинаково быстр и удобен как на ПК, так и на Android. Он синхронизирует все вкладки на всех ваших устройствах, автоматически
Opera 47.1.2249.129326 для Android
Opera – один из самых известных браузеров теперь на вашем Android-устройстве. Установив программу, вы получите такие же возможности, как у десктопной версии и
Быстрый Поиск и Браузер 1.9.7 для Android
Быстрый Поиск и Браузер – выделяется простотой использования и быстрой работой в сети. Предусмотрен поиск с помощью Яндекс, Google, и различных веб сервисов: