Twitter Lite для Android

Twitter Lite 2.0.0-24 для Android

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Описание Twitter Lite 2.0.0-24 для AndroidОписание   Скачать Twitter Lite 2.0.0-24 для AndroidСКАЧАТЬ (910 Кб) Скриншоты Twitter Lite 2.0.0-24 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Twitter Lite 2.0.0-24 для AndroidСтатистика   Отзывы о Twitter Lite 2.0.0-24 для AndroidОтзывы (0)  
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Twitter Lite - минималистичный Twitter-клиент для Android, который отлично подойдет для не слишком производительных устройств. От "полноценной" версии данное приложение отличается скоростью работы в сетях 2G и 3G, минимальным расходом трафика (загружаются только выбранные изображения и видеоролики), а также занимает мало места в памяти устройства (требуется около 3 Мб).

Ключевые особенности приложения:

  • Просмотр своей ленты.
  • Возможность делиться твитами, отвечать на них и отмечать понравившиеся прямо в ленте.
  • Быстрое и создание и редактирование твитов.
  • Возможность узнать о самых популярных темах и хэштегах.
  • Общение с друзьями, фолловерами, представителями госучреждений и коммерческих компаний в приватных чатах.
  • Возможность редактировать собственный профиль (добавлять фотографии, описание и сведения о местоположении).
  • Просмотр своих старых твитов, ретвитов, ответов, медиафайлов и "лайков".
  • Возможность сделать свою учетную запись закрытой.
  • Наличие уведомлений (вас кто-то начал читать, ваши твиты понравились другим пользователям или были ретвитнуты, упоминание вас в твитах и пр.).
  • Ночной режим.
  • Обновления в реальном времени.
Скриншоты Twitter Lite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыБлоги, социальные сети
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