Mobizen для Android

Mobizen 3.6.0.28 для Android

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Описание Mobizen 3.6.0.28 для AndroidОписание   Скачать Mobizen 3.6.0.28 для AndroidСКАЧАТЬ (36,84 Мб) Скриншоты Mobizen 3.6.0.28 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Mobizen 3.6.0.28 для AndroidСтатистика   Отзывы о Mobizen 3.6.0.28 для AndroidОтзывы (0)  
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Mobizen - простой в использовании, но при этом чрезвычайно функциональный инструмент для захвата экрана с мобильных Android-устройств. С помощью приложения можно записать процесс прохождения мобильной игры или работы какой-либо программы, изменять частоту кадров и разрешение и пр.

Полученную запись можно сохранить в формате HD и FULL HD. Также пользователь может добавить фоновое музыкальное сопровождение, редактировать ролик (обрезать видео, удалять ненужные фрагменты и пр.).

Кроме этого приложение позволяет подключить Android-устройство к ПК, используя USB-кабель или Wi-Fi-соединение, и просматривать содержимое телефона с экрана компьютера, а также обмениваться файлами.

Ключевые возможности:

  • Запись экрана мобильного устройства в HD и FULL HD.
  • Возможность снимать себя с помощью FaceCam.
  • Не требует root-прав.
  • Широкие возможности настройки для любого устройства (настройки качества, разрешения и количества кадров в секунду).
  • Редактирование видеороликов.
  • Возможность наложить на видео звуковую дорожку.
  • Возможность добавить интро/аутро.
  • Возможность обрезать видеоролики, разделять, извлекать отдельные кадры и многое другое.
Скриншоты Mobizen:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана, скриншоты - Утилиты
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