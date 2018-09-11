Скриншот 2.0.79 для Android
Скриншот – простая утилита, которая позволяет делать скриншоты и редактировать снимки рабочего стола. Вы сами настраиваете, какая комбинация клавиш делает скриншот,
Screenshot Easy 1.4.24 для Android
Screenshot Easy - бесплатное и простое в использовании приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю быстро и легко делать на своем
Screenshot Pro (License) 2.4.1 для Android
Удобное и быстрое создание скриншотов на всех устройствах, работающих под управлением ОС Android. Автоматическая обрезка статус-бара и панели навигации, создание
Супер Скриншот 1.6.08 для Android
Супер Скриншот – полезное приложение для снимков рабочего стола устройства. Встроенный редактор изображений позволяет обрезать, изменять размер, добавлять фильтры и
DU Recorder 1.6.4 для Android
Продвинутое и функциональное Android-приложение, которое предлагает все необходимые инструменты для записи видео с экрана устройства и редактирования видео. Доступен
Screenshot 3.1 для Android
Screenshot – небольшая утилита для создания скриншотов. В приложении осуществлена возможность выставлять таймер, изменять формат сохраняемого файла, делиться