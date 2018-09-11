GetSee - удобное в использовании приложение для онлайн-просмотра любимых фильмов и сериалов на своем ПК, а также загрузки понравившегося контента себе на ПК.
Присутствует возможность выбора качества видео (DVD, HD, Full HD, 4k), просмотра сериалов с любимой озвучкой (LostFilm, Amedia, ColdFilm и др.) и пр. Также приложение умеет запоминать последнюю просмотренную серию.
Ключевые возможности:
воспроизведение аудио/видео в режиме онлайн;
возможность выбора качества видео (DVD, HD, Full HD, 4k);
просмотра сериалов с любимой озвучкой (LostFilm, Amedia, ColdFilm и др.);
возможность загрузки понравившегося контента на ПК;
большой выбор музыки, фильмов и сериалов;
запоминание последней просмотренной серии;
поддержка DLNA;
встроенный менеджер загрузок;
удобный поиск.
Примечание! Для воспроизведения видео необходимо наличие проигрывателя VLC Media Player.