GetSee для Windows

GetSee 0.18.005

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Описание GetSee 0.18.005Описание   Скачать GetSee 0.18.005СКАЧАТЬ (890 Кб) Скриншоты GetSee 0.18.005Скриншоты (3)   Статистика GetSee 0.18.005Статистика   Отзывы о GetSee 0.18.005Отзывы (0)  
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GetSee - удобное в использовании приложение для онлайн-просмотра любимых фильмов и сериалов на своем ПК, а также загрузки понравившегося контента себе на ПК.

Присутствует возможность выбора качества видео (DVD, HD, Full HD, 4k), просмотра сериалов с любимой озвучкой (LostFilm, Amedia, ColdFilm и др.) и пр. Также приложение умеет запоминать последнюю просмотренную серию.

Ключевые возможности:

  • воспроизведение аудио/видео в режиме онлайн;
  • возможность выбора качества видео (DVD, HD, Full HD, 4k);
  • просмотра сериалов с любимой озвучкой (LostFilm, Amedia, ColdFilm и др.);
  • возможность загрузки понравившегося контента на ПК;
  • большой выбор музыки, фильмов и сериалов;
  • запоминание последней просмотренной серии;
  • поддержка DLNA;
  • встроенный менеджер загрузок;
  • удобный поиск.

Примечание! Для воспроизведения видео необходимо наличие проигрывателя VLC Media Player.

Скриншоты GetSee:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио, TV плееры
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