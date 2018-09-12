SendTo Menu Editor для Windows

SendTo Menu Editor 1.1

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Описание SendTo Menu Editor 1.1Описание   Скачать SendTo Menu Editor 1.1СКАЧАТЬ (955 Кб) Скриншоты SendTo Menu Editor 1.1Скриншоты (3)   Статистика SendTo Menu Editor 1.1Статистика   Отзывы о SendTo Menu Editor 1.1Отзывы (0)  
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SendTo Menu Editor - бесплатная и простая в эксплуатации программа, которая представляет собой редактор системного меню "Отправить". С помощью данной утилиты пользователь может быстро отключать, добавлять, переименовывать, скрывать или удалять пункты меню.

Несмотря на то, что присутствует возможность редактировать меню "Отправить" без установки дополнительного ПО, путём добавления соответствующих ярлыков приложений или каталогов в расположение %UserProfile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo, данная программа существенно упрощает этот процесс, что несомненно будет полезно начинающим и не слишком опытным пользователям.

Присутствует возможность создавать ярлыки для приложений и папок, а также задавать имя ярлыка, его параметры, значок ярлыка и пр. Доступны опции "Показывать скрытые файлы" и "Показывать расширения файлов". Приложение не требует инсталляции.

Скриншоты SendTo Menu Editor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРасширения
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