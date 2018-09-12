SendTo Menu Editor - бесплатная и простая в эксплуатации программа, которая представляет собой редактор системного меню "Отправить". С помощью данной утилиты пользователь может быстро отключать, добавлять, переименовывать, скрывать или удалять пункты меню.

Несмотря на то, что присутствует возможность редактировать меню "Отправить" без установки дополнительного ПО, путём добавления соответствующих ярлыков приложений или каталогов в расположение %UserProfile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo, данная программа существенно упрощает этот процесс, что несомненно будет полезно начинающим и не слишком опытным пользователям.

Присутствует возможность создавать ярлыки для приложений и папок, а также задавать имя ярлыка, его параметры, значок ярлыка и пр. Доступны опции "Показывать скрытые файлы" и "Показывать расширения файлов". Приложение не требует инсталляции.