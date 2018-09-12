Программы для Android » Игры » Аркады и 2D » One Gun: Cat 1.2 для Android
One Gun: Cat для Android

One Gun: Cat 1.2 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание One Gun: Cat 1.2 для AndroidОписание   Скачать One Gun: Cat 1.2 для AndroidСКАЧАТЬ (26,19 Мб) Скриншоты One Gun: Cat 1.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика One Gun: Cat 1.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о One Gun: Cat 1.2 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

One Gun: Cat - судьба мира зависит от котиков. Серьезно! Ведь когда мир One Gun был атакован жуткими и злобными монстрами, именно бесстрашные пушистые герои встали на его защиту. Исследуйте подземелья, покупайте всевозможное оружие, прокачивайте своего героя и улучшайте его арсенал.

Сперва придется косить инопланетных захватчиков с помощью обыкновенного водяного пистолета, не обладая при этом никакими дополнительными артефактами. Но чем больше вы сможете уничтожить монстров, тем больше получите игровой валюты, которую в свою очередь можно и нужно тратить на прокачку персонажа, покупку более смертоносного оружия и улучшения артефактов.

Особенности:

  • Необычная и стильная дудл графика.
  • Практически бесконечный геймплей.
  • Уничтожайте бесконечные волны врагов и сильных боссов.
  • Различные бонусы и артефакты, которые улучшают показатели персонажа.
  • Исследуйте разные миры.
  • Огромный арсенал разнообразного смертоносного оружия.
  • Нанимайте больше котов, чтобы увеличить добычу на шахте.
Скриншоты One Gun: Cat:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
ТОП-сегодня раздела "Аркады и 2D"
 

Мышь на экране для кота 12.0 для Android

Мышь на экране для кота - отличное развлечение не только для домашних питомцев, но и для их владельцев. Заведите мышь в своем смартфоне! В настройках можно выбирать

Plants vs. Zombie 2 6.5.1 для Android

Plants vs. Zombie 2 – популярная аркада, где толпам зомби противостоят грозные растения. Соберите войска из самых смертоносных растений, удобряйте их и укрепляйте

Тайны океана 1.2.0.2 для Android

Тайны океана — отличная реализация старой советской игры "Тайны океана" для Android, в которой необходимо помочь водолазам поднять подводные сокровища со дна океана,

Маша и Медведь 2.2.7 для Android

Маша и Медведь - занимательная детская игра для Android по одноименному мультфильму, в которой необходимо помочь Маше управлять воздушным шаром и спасать бедных

Hill Climb Racing 1.35.3 для Android

Hill Climb Racing – однажды, молодой гонщик Ньютоном Биллом решил наплевать на законы физики и отправиться в захватывающее путешествие на своем джипчике. Чем дальше

Ну, Погоди! 3.4 для Android

Ну, Погоди! – популярная в советское время игра реализована для Android-устройств, как и раннее, волк будет ловить яйца с четырех направлений. Мелодии и персонажи,

скачать Adguard

Отзывы о программе One Gun: Cat

Admin

Отзывов о программе One Gun: Cat 1.2 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 