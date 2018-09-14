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Тренировка памяти и мозга для Android

Тренировка памяти и мозга 3.6.18 для Android

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Описание Тренировка памяти и мозга 3.6.18 для AndroidОписание   Скачать Тренировка памяти и мозга 3.6.18 для AndroidСКАЧАТЬ (47,67 Мб) Скриншоты Тренировка памяти и мозга 3.6.18 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Тренировка памяти и мозга 3.6.18 для AndroidСтатистика   Отзывы о Тренировка памяти и мозга 3.6.18 для AndroidОтзывы (0)  
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Тренировка мозга и памяти – коллекция из 21 логической игры на тренировку памяти, внимания, скорости, реакции и концентрацию. Присутствует возможность не только повышать свой IQ и тренировать память, но и соревноваться с друзьями и случайными оппонентами со всего мира в играх разума. Получайте наслаждение не только от побед, но и от процесса тренировки своих когнитивных навыков.

Данные тренировки предназначены для улучшения навыков мозга, ведь чем больше человек упражняет свой мозг, тем больше нервных связей создается в нем. Чем выше активность мозга, тем больше попадает туда крови, обогащенной кислородом.

Если человек мало привлекает свой мозг к работе, существующие связи слабеют, мозг получает меньше кислорода, начинает хуже работать. Интеллектуальное здоровье человека непосредственно зависит от того, в каком состоянии находится информационная нейронная сеть мозга.

Особенности приложения:

  • простые и развивающие логические игры;
  • тренировка зрительной памяти и когнитивных навыков;
  • играть смогут даже маленькие дети;
  • играть можно без подключения к интернету по дороге на работу или домой;
  • требуют минимум Вашего времени, в день достаточно 2-5 минут для тренировки;
  • игры онлайн с другими игроками со всего мира;
  • возможность следить за прогрессом в результате тренировок.
Скриншоты Тренировка памяти и мозга:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЛогические - Головоломки
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Отзывы о программе Тренировка памяти и мозга

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