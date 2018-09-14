Тренировка мозга и памяти – коллекция из 21 логической игры на тренировку памяти, внимания, скорости, реакции и концентрацию. Присутствует возможность не только повышать свой IQ и тренировать память, но и соревноваться с друзьями и случайными оппонентами со всего мира в играх разума. Получайте наслаждение не только от побед, но и от процесса тренировки своих когнитивных навыков.

Данные тренировки предназначены для улучшения навыков мозга, ведь чем больше человек упражняет свой мозг, тем больше нервных связей создается в нем. Чем выше активность мозга, тем больше попадает туда крови, обогащенной кислородом.

Если человек мало привлекает свой мозг к работе, существующие связи слабеют, мозг получает меньше кислорода, начинает хуже работать. Интеллектуальное здоровье человека непосредственно зависит от того, в каком состоянии находится информационная нейронная сеть мозга.

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