Алгоритмы для Android

Алгоритмы 1.2.6 для Android

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Описание Алгоритмы 1.2.6 для AndroidОписание   Скачать Алгоритмы 1.2.6 для AndroidСКАЧАТЬ (41,96 Мб) Скриншоты Алгоритмы 1.2.6 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Алгоритмы 1.2.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Алгоритмы 1.2.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Алгоритмы - бесплатное анимированное руководство по алгоритмам, которое будет полезно как IT-специалистам, так и обычным пользователям, интересующихся программированием и информационными технологиями. Благодаря наличию "режима моделирования" можно существенно углубить знания алгоритмов, пробуя их с разными условиями. Кроме этого в приложении присутствуют такие важные и полезные разделы алгоритмов как шифрование, сети и безопасность.

Пользователю доступны следующие категории и темы обучения:

  • Сортировка (Пузырьковая сортировка, Сортировка выбором, Сортировка вставками и пр.).
  • Кластеризация (Алгоритм k-средних).
  • Поиск в списках (Линейный поиск, Бинарный поиск).
  • Поиск в графах (Поиск в ширину, Поиск в глубину, Алгоритм Беллмана-Форда и пр.).
  • Математика (Алгоритм Евклида, Тест простоты).
  • Сжатие данных (Кодирование длин серий (RLE), Кодирование Хаффмана).
  • Безопасность (Хеш-функции, Криптосистема с общим ключом, Криптосистема с открытым ключом, Гибридная криптосистема и пр.).
  • Структуры данных (Списки, Массивы, Стеки, Очереди и пр.).
  • Сеть (Рейтинг веб-станицы (PageRank)).
  • Рекурсия (Ханойская башня).
Скриншоты Алгоритмы:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыПрограммирование - Обучающий софт
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