Udemy — мобильный клиент для доступа к популярной образовательной онлайн-платформе, предлагающей пользователю более 80 000 видеокурсов на любые темы: программирование, тренинги по личностному росту и саморазвитию, дизайн, рисование, йога, ведение блогов и пр.
Ключевые особенности:
Курсы по более чем 2000 темам.
Наличие бесплатных, и платных курсов, рассчитанных на любой бюджет. После регистрации на курс вы получаете пожизненный доступ к материалам курса.
Более 30000 опытных преподавателей, которые делятся знаниями более чем на 50 языках.
Возможность скачивать курсы и учиться оффлайн.
Возможность слушать курсы в режиме "только аудио".
Выбор собственного темпа обучения (функция управления скоростью воспроизведения и встроенные субтитры).
Бесплатные и платные курсы доступны по следующим темам:
Веб-разработка, языки программирования (Python, Java, JavaScript, Ruby, Swift, C# и другие), разработка игр, основы написания кода и т.д.
Финансы, финансовый анализ, предпринимательство, выступление на публике, деловое письмо, анализ данных и пр.
Программы сертификации по ИТ, сеть и безопасность, кибербезопасность, CCNA и т.д.
Офисные программы: Microsoft, Apple, Google, SAP, Oracle и т.д.
Продуктивность, лидерство, личные финансы, карьерный рост, навыки обучения и т.д.
Рисование, веб-дизайн, инструменты дизайна (Photoshop, Adobe Illustrator и т. д.), UX-дизайн и т.д.
Поисковый маркетинг (SEM), поисковая оптимизация (SEO), продвижение в социальных сетях и т.д.
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, путешествия, игры, дрессировка собак и т.д.
Цифровая фотография, инструменты и оборудование для фотографов, коммерческая фотография, видеомонтаж и т.д.
Здоровье и фитнес.
Создание онлайн-курсов, методика преподавания и подачи материала, навыки ведения презентаций, педагогическое проектирование и пр.
Музыка.
Языки: английский, испанский, португальский, китайский и т.д.