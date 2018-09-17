Аудио уроки Английского языка 2.0 для Android Аудио уроки Английского языка – аудио уроки позволят постичь азы разговорного английского языка. Структура программы очень простая – пять аудио уроков с русским Учим Польский 2.11 для Android Учим Польский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении польского языка. Программа предлагает более 6000 слов Изучение корейского языка 5.6.29 для Android Изучение корейского языка - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю освоить основы корейского языка, а также выучить наиболее

ПДД Украина 2018 2.4 для Android ПДД Украина 2018 – актуальные Правила Дорожного Движения, действующие на территории Украины с 2018 года. Особенности приложения включают дружественный интерфейс, Метод Тичера 2.6.1 для Android Метод Тичера – 5 уникальных курсов английского языка. Первый предназначен для тех, кто только начинает изучать иностранный язык и предлагает ознакомиться алфавитом. Электроник Lite 4.0 для Android Электроник Lite – самоучитель по работе с электричеством. С помощью приложения можно получить основные понятия и азы физических законов, радиофизики и электроники.