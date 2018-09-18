Lingvist для Android

Lingvist 2.27.12 для Android

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Описание Lingvist 2.27.12 для AndroidОписание   Скачать Lingvist 2.27.12 для AndroidСКАЧАТЬ (15,49 Мб) Скриншоты Lingvist 2.27.12 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Lingvist 2.27.12 для AndroidСтатистика   Отзывы о Lingvist 2.27.12 для AndroidОтзывы (0)  
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Lingvist - инновационное приложение, которое предлагает верный способ повысить уровень владения иностранными языками. Благодаря использованию нейронных сетей, данное приложение позволяет быстро и точно оценить уровень знаний пользователя, чтобы начать обучение с нужного уровня.

Учите новые слова и повторяйте выученные в практических примерах, а также закрепляйте пройденный материал с помощью заданий.

Ключевые возможности:

  • Курсы английского и французского языков;
  • Адаптация под уровень владения языком пользователя в реальном времени;
  • Изучение слов (4000+) в порядке частотности на примере предложений из каждодневной жизни, составленных лингвистами;
  • Контекстуальные грамматические подсказки и упражнения;
  • Приближенный к естественному компьютерный голос;
  • Несколько уровней изучения грамматики.
  • Просмотр текущих и уже выполненных заданий.
  • Режим распознавания речи;
  • Отслеживание прогресса;
  • Ночной режим экрана.
Скриншоты Lingvist:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Языки
 Программа Lingvist отмечена редакцией SoftPortal.com
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