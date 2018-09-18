Тачку! - это удобное приложение для выгодных поездок в Украине, благодаря которому можно самостоятельно назначать цену за поездку в такси. Сервис доступен в Киеве, Одессе, Херсоне, Ровно, Белой Церкви, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Полтаве, Кременчуге, Черкассах, Хмельницком, Сумах и др.

Пользоваться приложением очень просто — достаточно оформить заказ на поездку прямо в приложении, указать маршрут и назначить собственную цену, после чего заказ будет перенаправлен ближайшим свободным авто и водитель свяжется с вами.

Кроме того, если вы являетесь владельцем автомобиля, то присутствует возможность активировать в меню "Режим водителя", и начать зарабатывать в любое время, принимая подходящие заказы.

Преимущества приложения: