Тачку! для Android

Тачку! 2.3.0 для Android

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Описание Тачку! 2.3.0 для AndroidОписание   Скачать Тачку! 2.3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (10,63 Мб) Скриншоты Тачку! 2.3.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Тачку! 2.3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Тачку! 2.3.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Тачку! - это удобное приложение для выгодных поездок в Украине, благодаря которому можно самостоятельно назначать цену за поездку в такси. Сервис доступен в Киеве, Одессе, Херсоне, Ровно, Белой Церкви, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Полтаве, Кременчуге, Черкассах, Хмельницком, Сумах и др.

Пользоваться приложением очень просто — достаточно оформить заказ на поездку прямо в приложении, указать маршрут и назначить собственную цену, после чего заказ будет перенаправлен ближайшим свободным авто и водитель свяжется с вами.

Кроме того, если вы являетесь владельцем автомобиля, то присутствует возможность активировать в меню "Режим водителя", и начать зарабатывать в любое время, принимая подходящие заказы.

Преимущества приложения:

  • Гибкий поиск машины с учетом пожеланий клиента (детское кресло, микроавтобус, грузовое такси и т.д.).
  • Возможность быстрого заказа ближайшего такси с карты города.
  • Подробная информация о каждом водителе (фото, имя, возраст, а также марка, цвет и госномер авто).
  • Выбор водителя по рейтингу, оценкам и отзывам от предыдущих клиентов.
  • Отслеживание заказанного авто на карте города в режиме реального времени.
  • Сохранение истории заказов. Возможность повтора заказа.
Скриншоты Тачку!:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыдругое - Карты
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