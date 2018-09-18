ReadEra для Android

ReadEra 18.08.31+550 для Android

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Описание ReadEra 18.08.31+550 для AndroidОписание   Скачать ReadEra 18.08.31+550 для AndroidСКАЧАТЬ (21,16 Мб) Скриншоты ReadEra 18.08.31+550 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика ReadEra 18.08.31+550 для AndroidСтатистика   Отзывы о ReadEra 18.08.31+550 для AndroidОтзывы (0)  
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ReadEra - бесплатная и удобная в эксплуатации читалка для книг и просмотра документов, которая поддерживает все популярные форматы, включая EPUB, FB2, PDF, DJVU, MOBI, DOC, RTF, TXT и CHM.

Присутствует автоматическое обнаружение и отображение списка всех поддерживаемых документов на мобильном устройстве, поддержка оглавления, закладок, стилей оформления, автоматическое сохранение текущей позиции чтения и многое другое.

Основные возможности:

  • Наличие всех необходимых функций для комфортного чтения электронных книг.
  • Поддержка всех популярных форматов электронных книг (EPUB, FB2, PDF, DJVU, MOBI, DOC, RTF, TXT, CHM и пр.).
  • Позволяет определять дубликаты файлов.
  • Присутствует работа с закладками, сохранение текущей позиции чтения, даже при перемещении или временном удалении файлов.
  • Адаптация страниц под размер экрана.
  • Визуальные темы оформления: день, ночь, сепия, консоль.
  • Одностраничный режим и режим вертикального списка страниц.
  • Настройки шрифта, междустрочного интервала, полей страниц.
  • Группировка документов по авторам и сериям, сортировка по времени создания и времени последнего чтения.
  • Редактируемые списки книг: Хочу прочитать, Прочитанные, Избранное.
  • Навигация по файловой системе устройства с автоматической фильтрацией и отображением свойств документов.
  • Возможность открытия документов из ZIP архивов.
Скриншоты ReadEra:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧтение книг
 Программа ReadEra отмечена редакцией SoftPortal.com
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