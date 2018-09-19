Дневник Lifestyle – мобильное приложение в котором есть, три вида заметок, список впечатлений, список желаний, анкеты, темы, вопросы, три стилей шрифта, современный стильный дизайн и много идей. Присутствует возможность настроить резервное копирование содержимого дневника на внешнюю карту памяти, облачные хранилища Google Drive, Dropbox и пр.
Вы можете использовать приложение как блокнот, или же как личный дневник, можете вносить сюда все свои впечатления и затем переживать их заново, вспоминая эти прекрасные моменты. Дневник Lifestyle – это ваш верный помощник, который сохранит ваши воспоминания на всю жизнь.
Особенности приложения:
Возможность сохранить ваши яркие воспоминания и заметки на неограниченное время. Можно настроить блокнот и резервное копирование из вашего дневника на SD-карту, Mail, Google Drive, Dropbox и любые другие соцсети или файлообменники.
Возможность создавать личный список желаний с подробными впечатлениями. В свой список желаний вы можете перемещать впечатления из списка впечатлений.
Приятное графическое оформление, которое не позволит вашим заметках или другой ценной информации затеряться на фоне всего остального.
Список лучших впечатлений, личный список желаний, три вида заметок, три вида стилей шрифтов, заметки с идеями, интересные темы и вопросы.