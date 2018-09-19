Дневник Lifestyle для Android

Дневник Lifestyle 1.4.2 для Android

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Описание Дневник Lifestyle 1.4.2 для AndroidОписание   Скачать Дневник Lifestyle 1.4.2 для AndroidСКАЧАТЬ (7,84 Мб) Скриншоты Дневник Lifestyle 1.4.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Дневник Lifestyle 1.4.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Дневник Lifestyle 1.4.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Дневник Lifestyle – мобильное приложение в котором есть, три вида заметок, список впечатлений, список желаний, анкеты, темы, вопросы, три стилей шрифта, современный стильный дизайн и много идей. Присутствует возможность настроить резервное копирование содержимого дневника на внешнюю карту памяти, облачные хранилища Google Drive, Dropbox и пр.

Вы можете использовать приложение как блокнот, или же как личный дневник, можете вносить сюда все свои впечатления и затем переживать их заново, вспоминая эти прекрасные моменты. Дневник Lifestyle – это ваш верный помощник, который сохранит ваши воспоминания на всю жизнь.

Особенности приложения:

  • Возможность сохранить ваши яркие воспоминания и заметки на неограниченное время. Можно настроить блокнот и резервное копирование из вашего дневника на SD-карту, Mail, Google Drive, Dropbox и любые другие соцсети или файлообменники.
  • Возможность создавать личный список желаний с подробными впечатлениями. В свой список желаний вы можете перемещать впечатления из списка впечатлений.
  • Приятное графическое оформление, которое не позволит вашим заметках или другой ценной информации затеряться на фоне всего остального.
  • Список лучших впечатлений, личный список желаний, три вида заметок, три вида стилей шрифтов, заметки с идеями, интересные темы и вопросы.
Скриншоты Дневник Lifestyle:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаметки от руки
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