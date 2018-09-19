Uklon - надежный и удобный в использовании сервис заказа такси в Украине и Грузии. С помощью приложения можно быстро и легко заказать автомобиль из любой точки города, пригорода или аэропорта, не звоня при этом оператору и не ожидая подтверждение заказа.
Пользователю достаточно заполнить пару полей в приложении или разрешить приложению найти вас и помочь с заказом. Сервис онлайн заказа такси работает в городах Украины (Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Запорожье) и Грузии (Тбилиси, пригород). Также доступны дополнительные услуги, как например выбор класса авто (комфорт, универсал, микроавтобус), курящий/некурящий салон, англоговорящий водитель, встреча с табличкой в аэропорту и пр.
Основные преимущества:
быстрый вызов авто (заказ видят как частные водители, подключенные к системе, так и партнерские службы такси);
сервис подбирает и находит вам автомобиль по указанным требованиям;
гибкие тарифы, наличие разнообразных скидок и промокодов для пользователей;
моментальный просчет стоимости с учетом дополнительных услуг;
поиск мест и адресов рядом с вами по GPS;
возможность предварительного заказа;
история заказов и сохраненные адреса позволяют быстро формировать заказы;
функция управления стоимостью позволяет делать успешные заказы в часы повышенной нагрузки на дорогах, в утренние часы, часы пик, ночью, во время неожиданного ухудшения погодных условий;