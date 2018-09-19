Uklon для Android

Uklon 3.17.9 для Android

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Описание Uklon 3.17.9 для AndroidОписание   Скачать Uklon 3.17.9 для AndroidСКАЧАТЬ (23,05 Мб) Скриншоты Uklon 3.17.9 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Uklon 3.17.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Uklon 3.17.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Uklon - надежный и удобный в использовании сервис заказа такси в Украине и Грузии. С помощью приложения можно быстро и легко заказать автомобиль из любой точки города, пригорода или аэропорта, не звоня при этом оператору и не ожидая подтверждение заказа.

Пользователю достаточно заполнить пару полей в приложении или разрешить приложению найти вас и помочь с заказом. Сервис онлайн заказа такси работает в городах Украины (Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Запорожье) и Грузии (Тбилиси, пригород). Также доступны дополнительные услуги, как например выбор класса авто (комфорт, универсал, микроавтобус), курящий/некурящий салон, англоговорящий водитель, встреча с табличкой в аэропорту и пр.

Основные преимущества:

  • быстрый вызов авто (заказ видят как частные водители, подключенные к системе, так и партнерские службы такси);
  • сервис подбирает и находит вам автомобиль по указанным требованиям;
  • гибкие тарифы, наличие разнообразных скидок и промокодов для пользователей;
  • моментальный просчет стоимости с учетом дополнительных услуг;
  • поиск мест и адресов рядом с вами по GPS;
  • возможность предварительного заказа;
  • история заказов и сохраненные адреса позволяют быстро формировать заказы;
  • функция управления стоимостью позволяет делать успешные заказы в часы повышенной нагрузки на дорогах, в утренние часы, часы пик, ночью, во время неожиданного ухудшения погодных условий;
  • просмотр рейтинга водителя;
  • круглосуточная техподдержка.
Скриншоты Uklon:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Карты
 Программа Uklon отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Uklon

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