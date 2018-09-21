PressReader - приложение, которое предоставляет доступ к любимым газетам и журналам в исходном печатном виде. Присутствует возможность сформировать собственную новостную ленту из разделов журналов и газет, любимых тем или коллекций, отобранных другими читателями, делиться понравившимися материалами в Twitter, Facebook, Google+, либо отправлять по e-mail.
Можно читать полные цифровые копии печатных изданий или их адаптированную версию, а также читать тексты в переводе, слушать аудио-версии и сохранять их на различных устройствах, после чего скачанные номера будут доступны в оффлайн-режиме.
Для доступа ко всем мировым новостям, не требуется регистрация, но если зарегистрироваться в системе PressReader (можно использовать аккаунт в Facebook, Twitter, Google+), вам станет доступна история чтения и синхронизация, а также возможность продолжить чтение с того места, на котором остановились, на любом устройстве.
Ключевые особенности:
Поиск контента по наименованию издания, интересующей тематике, стране или предпочитаемому языку.
Возможность читать статьи и издания с полным сохранением их оригинального печатного формата.
Возможность читать полные версии статей из подборки в текстовом режиме с горизонтальной ориентацией для максимальной концентрации внимания.
Возможность создавать персонализированные подборки новостей из отдельных разделов предпочитаемых вами изданий.
Автоматическая доставка любимых изданий.
Загрузка целых номеров для чтения в автономном режиме.
Мгновенный перевод статей на 16 языков.
Настройка шрифта и его размера по своему усмотрению.
Прослушивание статей, озвученных на заказ.
Расширенный поиск статей на выбранную тему по многочисленным новостным изданиям.