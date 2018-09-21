PressReader для Android

PressReader 5.3.18.0801 для Android

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Описание PressReader 5.3.18.0801 для AndroidОписание   Скачать PressReader 5.3.18.0801 для AndroidСКАЧАТЬ (18,66 Мб) Скриншоты PressReader 5.3.18.0801 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика PressReader 5.3.18.0801 для AndroidСтатистика   Отзывы о PressReader 5.3.18.0801 для AndroidОтзывы (0)  
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PressReader - приложение, которое предоставляет доступ к любимым газетам и журналам в исходном печатном виде. Присутствует возможность сформировать собственную новостную ленту из разделов журналов и газет, любимых тем или коллекций, отобранных другими читателями, делиться понравившимися материалами в Twitter, Facebook, Google+, либо отправлять по e-mail.

Можно читать полные цифровые копии печатных изданий или их адаптированную версию, а также читать тексты в переводе, слушать аудио-версии и сохранять их на различных устройствах, после чего скачанные номера будут доступны в оффлайн-режиме.

Для доступа ко всем мировым новостям, не требуется регистрация, но если зарегистрироваться в системе PressReader (можно использовать аккаунт в Facebook, Twitter, Google+), вам станет доступна история чтения и синхронизация, а также возможность продолжить чтение с того места, на котором остановились, на любом устройстве.

Ключевые особенности:

  • Поиск контента по наименованию издания, интересующей тематике, стране или предпочитаемому языку.
  • Возможность читать статьи и издания с полным сохранением их оригинального печатного формата.
  • Возможность читать полные версии статей из подборки в текстовом режиме с горизонтальной ориентацией для максимальной концентрации внимания.
  • Возможность создавать персонализированные подборки новостей из отдельных разделов предпочитаемых вами изданий.
  • Автоматическая доставка любимых изданий.
  • Загрузка целых номеров для чтения в автономном режиме.
  • Мгновенный перевод статей на 16 языков.
  • Настройка шрифта и его размера по своему усмотрению.
  • Прослушивание статей, озвученных на заказ.
  • Расширенный поиск статей на выбранную тему по многочисленным новостным изданиям.
Скриншоты PressReader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости
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Отзывы о программе PressReader

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