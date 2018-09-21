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Сокровища Пиратов для Android

Сокровища Пиратов 2.0.0.63 для Android

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Описание Сокровища Пиратов 2.0.0.63 для AndroidОписание   Скачать Сокровища Пиратов 2.0.0.63 для AndroidСКАЧАТЬ (90,49 Мб) Скриншоты Сокровища Пиратов 2.0.0.63 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Сокровища Пиратов 2.0.0.63 для AndroidСтатистика   Отзывы о Сокровища Пиратов 2.0.0.63 для AndroidОтзывы (0)  
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Сокровища Пиратов - увлекательная игра для Android в жанре "три в ряд", в которой перед игроком стоит задача разгадать тайну старинной карты и найти путь к пиратским сокровищам. Доступно огромное количество игровых уровней, различных бустеров, уникальных локаций, побочные задания и многое другое.

Ищите старинные карты и, следуя их указаниям, проходите увлекательные уровни и логические головоломки в жанре три в ряд, чтобы отыскать несметные богатства.

Ключевые особенности:

  • Яркая графика;
  • Отличное музыкальное сопровождение;
  • Возможность соревноваться с друзьями за звание самого успешного и богатого охотника за сокровищами;
  • Игра в жанре 3 в ряд;
  • Огромное количество игровых уровней;
  • Отчаянная команда морских волков;
  • Уникальные локации.
  • Побочные задания и многое другое.
Скриншоты Сокровища Пиратов:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыГоловоломки
 Программа Сокровища Пиратов отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Сокровища Пиратов

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