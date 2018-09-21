Poker Jet - приложение, которое окунет пользователя в атмосферу элитного казино. Присутствует возможность сыграть с игроками со всех уголков мира в Техасский Холдем (Texas Holdem) или Омаху (Omaha). Кроме этого игроку могут общаться в чате, зарабатывать бесплатные фишки, выполнять ежедневные задания, участвовать в разнообразных турнирах и пр. Для новичков имеется быстрое обучение основам покера.

Где бы Вы ни находились: дома или на работе, в дороге или на отдыхе – играйте в Холдем или Омаху с тысячами пользователей со всего мира!

Основные возможности: