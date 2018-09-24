Caramba Switcher для Windows

Caramba Switcher 2018.09.24

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Описание Caramba Switcher 2018.09.24Описание   Скачать Caramba Switcher 2018.09.24СКАЧАТЬ (3,01 Мб) Скриншоты Caramba Switcher 2018.09.24Скриншоты (1)   Статистика Caramba Switcher 2018.09.24Статистика   Отзывы о Caramba Switcher 2018.09.24Отзывы (0)  
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Caramba Switcher - это принципиально новый, бесплатный автоматический переключатель раскладки клавиатуры, предназначенный для работы с русским, немецким и английским языками.

В отличие от Punto Switcher и прочих переключателей раскладки, Caramba понимает язык редактируемого вами текста, и не будет досаждать вам ненужными и ошибочными автопереключениями. Кроме этого программа понимает, когда вы играете в игру и самостоятельно отключается на это время.

На одно ручное переключение раскладки уходит около секунды, а на исправление неправильно набранного – несколько секунд. Caramba Switcher исправляет текст моментально. По нашим подсчетам, это экономит пользователям в среднем около пяти минут в день. За месяц работы приложение освободит вас от совершения рутинного действия, на которое незаметно тратится около двух часов. А годовая экономия времени составит как минимум три полных рабочих дня!

Вы можете включить или выключить автоматическое переключение языка клавиатуры. Всему остальному приложение обучается самостоятельно – вам не придется вносить исключения и создавать правила! Чем больше вы работаете с программой, тем лучше она вас понимает и меньше ошибается.

Скриншоты Caramba Switcher:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерекодировщики - Расширения - другое
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Отзывы о программе Caramba Switcher

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