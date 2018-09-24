Office Lens 16.0.8827.2039 для Android
Office Lens – приложение, позволяющее сканировать документы и преобразовывать изображения в редактируемые файлы Word, PowerPoint или PDF. Также вы можете сканировать
Турбоскан Free 1.5.1 для Android
Турбоскан Free – универсальный сканер, который всегда с собой. Сканируйте документы, изображения и пересылайте полученные данные в формате PDF или JPEG. Несколько
Swiftkey 7.0.9.28 для Android
Swiftkey – популярная клавиатура для Android-устройств облегчит набор текста и избавит пользователей от досадных опечаток. Программа адаптируется к вашему стилю и
Stocard 7.3.1 для Android
Бесплатное и надежное средство для хранения на своем мобильном Android-устройстве дисконтных карт различных магазинов (Спортмастер, Л'Этуаль, Gloria Jeans, COLIN'S,
Omni Swipe 2.46 для Android
Omni Swipe – приложение позволяет быстро переключаться между приложениями и предоставляет доступ к настройкам. Добавляйте ваши любимые программы в Избранное что бы
SimpleMind Free 1.20.0 для Android
Простое в использовании приложение для Android-устройств, с помощью которого можно быстро и легко составлять ментальные карты, структурировать мысли и генерировать