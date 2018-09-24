2048 для Android

2048 2.1 для Android

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Описание 2048 2.1 для AndroidОписание   Скачать 2048 2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (2,86 Мб) Скриншоты 2048 2.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика 2048 2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о 2048 2.1 для AndroidОтзывы (0)  
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2048 - классическая головоломка для Android, в которой игроку нужно соединять плитки с числами, чтобы достичь числа 2048. Доступно несколько видов игровых полей: классическое (4х4), большое (5х5), очень большое (6х6) и огромное (8х8).

Правила игры очень просты - передвигая квадраты в одном направлении, вы будете получать еще один квадрат ценностью два очка. Соединяя два квадрата одинакового значения, вы получите новый с их суммой.

Особенности приложения:

  • Разные размеры игрового поля: маленькое (3х3), классическое (4х4), большое (5х5), очень большое (6х6) и огромное (8х8).
  • Весь экран - игровая зона.
  • Возможность продолжать игру, даже если вы достигли 2048 очков.
  • Таблица рекордов.
  • Возможность отмены изменений.
  • Простой и красивый интерфейс.
Скриншоты 2048:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - Головоломки
 Программа 2048 отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе 2048

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