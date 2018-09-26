Программы для Windows » Диски и файлы » Поиск файлов » Rikou Сравнитель картинок 0.92.9.19
Rikou Сравнитель картинок для Windows

Rikou Сравнитель картинок 0.92.9.19

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Rikou Сравнитель картинок 0.92.9.19Описание   Скачать Rikou Сравнитель картинок 0.92.9.19СКАЧАТЬ (117 Кб) Скриншоты Rikou Сравнитель картинок 0.92.9.19Скриншоты (2)   Статистика Rikou Сравнитель картинок 0.92.9.19Статистика   Отзывы о Rikou Сравнитель картинок 0.92.9.19Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rikou Сравнитель картинок - программа для нахождения похожих изображений. Часто или не очень, но бывает так, что на жёстком диске скапливается множество похожих или одинаковых изображений. Дублирование файлов вещь хорошая, в качестве резерва, однако должна быть контролируемой. Данная программа призвана помочь в этом нелёгком деле!

Возможности программы:

  • Поиск похожих изображений на основе растрового сравнения изображений.
  • Поддержка расширений *.JPG, *.GIF, *.PNG, *.BMP, *.TIF, *.ICO
  • Поиск одинаковых файлов и изображений методом по байтового сравнения (все файлы).
  • Просмотр, удаление, перемещение выбранных изображений и файлов.
  • Сохранение результата поиска в файл.
  • Сохранение рассчитанных хэшей изображений в файл.
  • Переименование файлов.
  • Сравнение между двумя группами.
  • Сравнение изображений с ранее рассчитанным файлом хэшей.

Примечание! Для работы приложение необходимо наличие .NET Framework версии 4 или выше.

Скриншоты Rikou Сравнитель картинок:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
ТОП-сегодня раздела "Поиск файлов"
 

Everything 1.4.1.877

Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,

Duplicate Cleaner 4.1.0 Free

Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото, музыка, видео, документы Word, презентации PowerPoint, текстовые

CTSFaceFinder 2.1.0

CTSFaceFinder - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет распознавать лица на фотографиях, и является незаменимым инструментом при поиске в

AllDup 4.1.8

AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере

FileSearchy 1.43

FileSearchy - быстрая и удобная программа, которая поможет вести поиск файлов на компьютере

WizTree 3.26

WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске

скачать Adguard

Отзывы о программе Rikou Сравнитель картинок

Admin

Отзывов о программе Rikou Сравнитель картинок 0.92.9.19 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 