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Lords Mobile для Android

Lords Mobile 1.80 для Android

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Описание Lords Mobile 1.80 для AndroidОписание   Скачать Lords Mobile 1.80 для AndroidСКАЧАТЬ (14,18 Мб) Скриншоты Lords Mobile 1.80 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Lords Mobile 1.80 для AndroidСтатистика   Отзывы о Lords Mobile 1.80 для AndroidОтзывы (0)  
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Lords Mobile - увлекательная MMORPG для Android. После смерти Императора страна погрязла в войнах и междоусобицах, на мир опустился хаос. Каждый сражается с каждым. И в это непростое время вам предстоит восстановить баланс сил, утихомирить слишком амбициозных лордов и возродить империю из пепла!

Нанимайте героев и тренируйте солдат, формируйте союзы и покоряйте новые территории, ведите клановые войны и позаботьтесь о том, чтобы ваше королевство процветало. Докажите, что Вы – самый великий военачальник и завоеватель в истории.

Ключевые особенности:

  • Тактическая многопользовательская стратегия с элементами RPG.
  • Находите друзей и вступайте в альянсы. Ни один военачальник и герой не сможет добиться победы без помощи союзников.
  • Защищайте свои войска и героев, научитесь выдерживать натиск любой армии врагов, и заработайте репутацию лидера, которого боятся другие лорды.
  • Уникальные навыки героев, которые можно развивать.
  • Наращивайте войска разных типов. Выбирайте тактику и построение солдат.
  • Совершенствуйте стратегию.
  • Выбирайте свой стиль игры.
  • Расширяйте границы своей империи.
  • Создайте экономическую империю, основанную на торговле, сокровищах и союзах с друзьями или ведите себя как агрессивный завоеватель, который раз за разом идет в атаку побеждать хаос и покорять вражеские королевства силой армии.
Скриншоты Lords Mobile:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии - Ролевые, RPG
 Программа Lords Mobile отмечена редакцией SoftPortal.com
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