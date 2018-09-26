Программы для Android » Игры » Стратегии » Game of Thrones: Conquest 1.9.227553 для Android
Game of Thrones: Conquest для Android

Game of Thrones: Conquest 1.9.227553 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Game of Thrones: Conquest 1.9.227553 для AndroidОписание   Скачать Game of Thrones: Conquest 1.9.227553 для AndroidСКАЧАТЬ (97,65 Мб) Скриншоты Game of Thrones: Conquest 1.9.227553 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Game of Thrones: Conquest 1.9.227553 для AndroidСтатистика   Отзывы о Game of Thrones: Conquest 1.9.227553 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Game of Thrones: Conquest - игра по мотивам культового телесериала от HBO, которая позволит пользователю поучаствовать в сражениях за корону. Семь Королевств охвачены войной, великие лорды бьются друг с другом за власть и лелеют надежду завоевать желанный Железный Трон, а с севера неумолимо наступают мертвецы под началом Белых Ходоков.

Станьте лордом Вестероса, создайте свой великий дом, придумайте себе герб и вступите в битву за корону - разработайте собственную стратегию захвата власти над Семью Королевствами. Зима уже наступила, и вражеская армия готова скрестить с вами оружие. Железный трон ждет!

Ключевые особенности:

  • Станьте лордом Вестероса: создайте свой великий дом, придумайте себе герб и вступите в битву за корону.
  • Реальные персонажи сериала — Джон Сноу, Дейенерис Таргариен, Петир Бейлиш, Серсея Ланнистер и пр.
  • Более 120 знаменитых престолов, среди которых Винтерфелл, Черный замок, Драконий Камень и Королевская Гавань.
  • Уникальная система союзов и альянсов.
  • Расширяйте владения, чтобы усилить свое политическое влияние.
  • Наращивайте военную мощь, бросайте вызов враждебным лордам и покоряйте знаменитые престолы.
  • Защищайте свои крепости, ведь каждый престол обеспечивает вам военные и экономические преимущества.
  • Присоединяйте к своим владениям новые земли, сражайтесь с врагами и распространяйте свое влияние.
  • Вербуйте знаменосцев, сражайтесь бок о бок с союзниками и воплотите свою мечту о владычестве над Семью Королевствами
  • Возможность менять союзников и завоевывать их расположение уловками или верностью.
  • Соберите собственный малый совет и пожалуйте преданным союзникам такие титулы, как десница короля или мастер над монетой.
  • Передавайте союзникам престолы, а вместе с ними — особые военные и экономические преимущества.
Скриншоты Game of Thrones: Conquest:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
ТОП-сегодня раздела "Стратегии"
 

Дракономания 4.0.0 для Android

Дракономания — красочный симулятор королевства драконов. Стройте здания, развивайте своих драконов, выводите новые породы питомцев и сметите всех на пути к победе.

Kingdom Rush 3.1 для Android

Kingdom Rush – используйте башни и заклинания для защиты своего королевства от орков, троллей, злых колдунов и других тварей. Сражайтесь в различных условиях,

Мир в огне 4.1.0m для Android

Мир в огне – масштабная военная стратегия с одиночной компаний и мультиплеером. Обучайте войска, стройте военные заводы и сражайтесь с соперником на земле, в воздухе

Rise of Civilizations 1.0.5.23 для Android

Постройте свою цивилизацию! Выбирайте одну из 8 доступных наций, призовите героя, который поведет ваши войска за собой, стройте новые здания и защитные сооружения,

1941 Frozen Front 1.12.2 для Android

1941 Frozen Front – зимний фронт в 41-году ожидает новый виток сражений между немцами и советами. Возглавьте одну из армий и начинайте карьеру главнокомандующего в

Clash of Kings 3.22.0 для Android

Clash of Kings – увлекательная онлайн-стратегия, в которой придется сражаться с другими игроками за право занять трон. Для начала развивайте свой замок, развивайте и

скачать Adguard

Отзывы о программе Game of Thrones: Conquest

Admin

Отзывов о программе Game of Thrones: Conquest 1.9.227553 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 