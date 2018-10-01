Программы для Windows » Текст » Редакторы » Atlantis Word Processor Lite 3.2.7.2
Atlantis Word Processor Lite для Windows

Atlantis Word Processor Lite 3.2.7.2

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Atlantis Word Processor Lite 3.2.7.2Описание   Скачать Atlantis Word Processor Lite 3.2.7.2СКАЧАТЬ (2,77 Мб) Скриншоты Atlantis Word Processor Lite 3.2.7.2Скриншоты (1)   Статистика Atlantis Word Processor Lite 3.2.7.2Статистика   Отзывы о Atlantis Word Processor Lite 3.2.7.2Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Atlantis Word Processor Lite - бесплатная версия текстового процессора Atlantis, которая предлагает пользователю множество функциональных инструментов для создания различных типов документов. Отличается скоростью работы, компактностью и минимумом потребляемых системных ресурсов.

По сравнению с облегченной версией полная версия текстового процессора Atlantis предлагает еще больше возможностей:

  • полностью настраиваемые панели инструментов, панель состояния, горячие клавиши, звуки и цветовые схемы;
  • дополнительные панели: разделы, списки, расширенное форматирование и выбор;
  • наличие инструмента "Сохранить как электронную книгу" для преобразования любого документа в электронную книгу;
  • команда Batch Conversion;
  • инструмент Backup Files для большей безопасности;
  • полноэкранный режим;
  • различные режимы просмотра;
  • функция Overused Words, позволяющая избежать повторений и клише.
Скриншоты Atlantis Word Processor Lite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

Adobe Reader 11.0 Ru / 2017.009.20044

Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все основные операции: чтение, копирование, печать, изменение ориентации

Sublime Text 3 Build 3176

Sublime Text - многофункциональный текстовый редактор с широким набором удобных инструментов для выделения, маркировки и обработки текстовых фрагментов кода

PDF-XChange Viewer 2.5.322.9

PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. Сочетает в себе огромный список возможностей, высокое качество и

Notepad++ 7.5.8

Notepad++ - это редактор, представляющий альтернативу стандартному Блокнотику, который входит в поставку Windows. Данную программу могут использовать как

PPTX Viewer 2.0

PPTX Viewer - бесплатная и удобная в эксплуатация программа, которая позволяет открывать, просматривать и печатать презентации PPT, PPTX без наличия установленного

OpenOffice.org 4.1.5 Ru

OpenOffice.org - Бесплатная альтернатива пакету офисных приложений Microsoft Office. В состав пакета OpenOffice.org входят текстовый процессор, электронные таблицы,

скачать Adguard

Отзывы о программе Atlantis Word Processor Lite

Admin

Отзывов о программе Atlantis Word Processor Lite 3.2.7.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 