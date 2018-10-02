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Idle City Empire для Android

Idle City Empire 2.5.20 для Android

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Описание Idle City Empire 2.5.20 для AndroidОписание   Скачать Idle City Empire 2.5.20 для AndroidСКАЧАТЬ (53,72 Мб) Скриншоты Idle City Empire 2.5.20 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Idle City Empire 2.5.20 для AndroidСтатистика   Отзывы о Idle City Empire 2.5.20 для AndroidОтзывы (0)  
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Idle City Empire - строительный симулятор для Android, благодаря которому пользователь сможет попробовать возвести самый прибыльный город. Как и в реальной жизни следует инвестировать средства с умом, и в этом случае тебя ждет финансовое благополучие.

Присутствует возможность автоматизировать производство, повышать настроение жителей с помощью карнавалов и мороженного, имеется большой выбор разнообразных зданий и производственных предприятий, с помощью которых можно существенно увеличить свой капитал.

Ключевые возможности:

  • Автоматизация производства в городе.
  • Возможность собирать и улучшать множество разнообразных зданий и предприятий.
  • Развлекайте жителей города, чтобы они были постоянно довольны, и чтобы производство было на высоте.
  • Зарабатывайте престиж и выбирайте новое задание, как только ты достигнешь необходимой численности населения.
  • Необходимость принимать взвешенные решения о том, когда стоит улучшать здания, строить новые дома или зарабатывать пассивный доход.
  • При строительстве с друзьями игрок получает больше бонусов к прибыли.
  • Возможность играть c друзьями по сети или в оффлайн-режиме.
Скриншоты Idle City Empire:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
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