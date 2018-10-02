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Standoff 2 для Android

Standoff 2 0.9.5 для Android

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Описание Standoff 2 0.9.5 для AndroidОписание   Скачать Standoff 2 0.9.5 для AndroidСКАЧАТЬ (47,06 Мб) Скриншоты Standoff 2 0.9.5 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Standoff 2 0.9.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Standoff 2 0.9.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Standoff 2 - многопользовательский онлайн шутер от первого лица, который представляет собой качественный и динамичный мобильный клон Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO). Пользователю предстоит выбрать команду спецназевцев или террористов и сражаться с другими игроками в различных режимах, например "Бой насмерть", "Закладка бомбы" и "Гонка вооружений".

Доступно огромное количество разнообразного вооружения, включая ножи, гранаты, пистолеты, автоматическое оружие, снайперские винтовки, дробовики и т.д. Также присутствует текстовый и голосовой чат, пять разнообразных игровых локаций, широкий выбор графических настроек и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Пять игровых локаций.
  • Три режима: "Бой насмерть", "Закладка бомбы" и "Гонка вооружений" (планируется добавление "Захват флага" и "Ограбление").
  • Кланы.
  • Друзья (поиск, список друзей, заблокированные пользователи и пр.).
  • Вывод счетчика FPS на экран.
  • Возможность выбора региона (Европа, Россия, Запад США, Восток США, Южная Америка и Азия).
  • Настройка управления под себя.
  • Текстовый и голосовой чат.
  • Большой выбор разнообразного оружия.
  • Просмотр персональной статистики.
  • Уведомления и многое другое.
Скриншоты Standoff 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЭкшен и 3D - Онлайн клиенты
 Программа Standoff 2 отмечена редакцией SoftPortal.com
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