Программы для Android » Образование » Языки » Учим немецкие слова и диалоги 4.03 для Android
Учим немецкие слова и диалоги для Android

Учим немецкие слова и диалоги 4.03 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Учим немецкие слова и диалоги 4.03 для AndroidОписание   Скачать Учим немецкие слова и диалоги 4.03 для AndroidСКАЧАТЬ (2,42 Мб) Скриншоты Учим немецкие слова и диалоги 4.03 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Учим немецкие слова и диалоги 4.03 для AndroidСтатистика   Отзывы о Учим немецкие слова и диалоги 4.03 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Учим немецкие слова и диалоги - приложение для пополнения словарного запаса немецких слов, путем тренировки памяти, по принципу вопрос-ответ. Программа сначала показывает немецкое слово, потом перевод на русском (или наоборот). В программе свыше 1700 слов и 172 немецких неправильных глаголов, а также диалоги.

Основные возможности программы:

  • Возможность включать синтезатор речи для прослушивания немецких слов (чтобы синтезатор был качественный - установите Google TTS).
  • Чтобы не стучать пальцем по экрану телефона карточки можно просматривать в автоматическом режиме, как с голосом так и без.
  • Слова можно переводить с русского на немецкий и с немецкого на русский.
  • Немецкие и русские детские загадки.
  • Немецкие и российские новостные радиостанции для изучения/понимания устной речи (HRinfo, SWRinfo, B5 aktuel, Deutchlandfunk и другие.
  • Диалоги (знакомства, в гостинице, аренда автомобиля).
Что нового в Учим немецкие слова и диалоги 4.03 для Android?
  • добавлены артикли для слов от F до G
  • улучшено радио
Скриншоты Учим немецкие слова и диалоги:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЯзыки - Обучающий софт
ТОП-сегодня раздела "Языки"
 

Аудио уроки Английского языка 2.0 для Android

Аудио уроки Английского языка – аудио уроки позволят постичь азы разговорного английского языка. Структура программы очень простая – пять аудио уроков с русским

Учим Польский 2.11 для Android

Учим Польский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении польского языка. Программа предлагает более 6000 слов

Метод Тичера 2.6.1 для Android

Метод Тичера – 5 уникальных курсов английского языка. Первый предназначен для тех, кто только начинает изучать иностранный язык и предлагает ознакомиться алфавитом.

Чешский язык за 7 уроков 2.1.4 для Android

Чешский язык за 7 уроков - бесплатный курс чешского языка для начинающих, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой чешский до уровня нормального общения

Русский язык 1.0 для Android

Русский язык - сборник правил русского языка, с помощью которого любой пользователь сможет повысить уровень своей грамотности и развить культуру письма. Программа

Изучение украинского языка 5.6.29 для Android

Изучение украинского языка - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю освоить основы украинского языка, а также выучить наиболее

скачать Adguard

Отзывы о программе Учим немецкие слова и диалоги

Admin

Отзывов о программе Учим немецкие слова и диалоги 4.03 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 