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Логические задачи для Android

Логические задачи 1.1 для Android

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Описание Логические задачи 1.1 для AndroidОписание   Скачать Логические задачи 1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (15,17 Мб) Скриншоты Логические задачи 1.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Логические задачи 1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Логические задачи 1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Логические задачи - сборник различных занимательных логических задач, которые будут интересны как детям, так и взрослым. Приложение поддерживает режим "ночного чтения", присутствует настройка фона и шрифтов. Не требуется наличие интернет соединения.

Приложение включает в себя:

  • Логические задачи.
  • Головоломки со спичками.
  • Скрытые образы и обманы зрения.
  • Зрительные искажения.
  • Двойственные изображения.
  • Оптические иллюзии.
  • Головоломки на разрезание фигур.
Скриншоты Логические задачи:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЛогические
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