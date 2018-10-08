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Убийство в Альпах для Android

Убийство в Альпах 2.0 для Android

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Описание Убийство в Альпах 2.0 для AndroidОписание   Скачать Убийство в Альпах 2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (97,19 Мб) Скриншоты Убийство в Альпах 2.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Убийство в Альпах 2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Убийство в Альпах 2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Убийство в Альпах - классический детективный квест в стиле произведений Агаты Кристи. Главная героиня, журналистка из Цюриха Анна Майерс, попадает в круговорот загадочных происшествий, происходящих в отеле. Игроку необходимо помочь Анне распутать этот клубок, найти ответы на все вопросы и выяснить кто же из десяти совершенно разных героев является таинственным убийцей.

Успеете ли вы решить тайну достаточно быстро, прежде чем убийца настигнет вас и всех других гостей отеля? Сумеете ли вы соединить все улики в одну картину? Возьмите свою лупу, шляпу детектива и вперед в кинематографическое приключение!

Особенности игры:

  • Аутентичная атмосфера 30-х годов ХХ-го столетия.
  • Множество часов интерактивного геймплея, возможность осмотреть каждую комнату отеля и его окрестности.
  • Разные герои с особенными характерами и тайнами, с каждым из них будете не раз общаться в поиске убийцы.
  • Историю сопровождают яркие и красочные комиксы.
  • Детальная графика и чудесная анимация, отличные звуковые эффекты.
  • Внутренний игровой гид, в котором детально описан каждый шаг игры.
  • В каждой сцене можно найти коллекционные предметы.
  • Множество уникальных достижений.
  • Увлекающие мини-игры, сцены скрытых предметов и другие головоломки.
Скриншоты Убийство в Альпах:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыКвесты, Adventure
 Программа Убийство в Альпах отмечена редакцией SoftPortal.com
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