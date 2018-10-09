Triller - простой и удобный инструмент для быстрого создания музыкальных клипов и видеороликов. В приложении присутствует уникальный алгоритм авторедактирования, благодаря которому видео можно создавать буквально на лету.

Также присутствует большой выбор разнообразных фильтров, возможность добавлять аудио, текст, изображения и смайлы. Готовым видео можно поделиться с друзьями и близкими в Instagram, Twitter, Facebook, отправить по электронной почте или сохранить в Галерее вашего мобильного устройства.

Основные возможности приложения: