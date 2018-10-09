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Triller для Android

Triller 7.3.19 для Android

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Описание Triller 7.3.19 для AndroidОписание   Скачать Triller 7.3.19 для AndroidСКАЧАТЬ (50,18 Мб) Скриншоты Triller 7.3.19 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Triller 7.3.19 для AndroidСтатистика   Отзывы о Triller 7.3.19 для AndroidОтзывы (0)  
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Triller - простой и удобный инструмент для быстрого создания музыкальных клипов и видеороликов. В приложении присутствует уникальный алгоритм авторедактирования, благодаря которому видео можно создавать буквально на лету.

Также присутствует большой выбор разнообразных фильтров, возможность добавлять аудио, текст, изображения и смайлы. Готовым видео можно поделиться с друзьями и близкими в Instagram, Twitter, Facebook, отправить по электронной почте или сохранить в Галерее вашего мобильного устройства.

Основные возможности приложения:

  • Наличие уникального алгоритма авторедактирования.
  • Более 50 разнообразных видео фильтров.
  • Возможность использовать отрывки из песен для создания собственного музыкального видео.
  • Возможность персонализировать свои видео, добавляя текст, рисунки и смайлики.
  • Создание совместных видео с друзьями.
  • Возможность делиться видео в Instagram, Twitter, Facebook, отправлять по электронной почте или сохранять их в галерее телефона.
Скриншоты Triller:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРедакторы
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