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Тачки: Лига Молнии Маккуина для Android

Тачки: Лига Молнии Маккуина 1.6 для Android

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Описание Тачки: Лига Молнии Маккуина 1.6 для AndroidОписание   Скачать Тачки: Лига Молнии Маккуина 1.6 для AndroidСКАЧАТЬ (77,19 Мб) Скриншоты Тачки: Лига Молнии Маккуина 1.6 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Тачки: Лига Молнии Маккуина 1.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Тачки: Лига Молнии Маккуина 1.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Тачки: Лига Молнии Маккуина - динамичные гонки, которые придутся по душе всем поклонникам мультфильма "Тачки 3". Помогите Молнии Маккуину выиграть у амбициозных конкурентов-гонщиков и победить в кубке Поршня.

Тренируйтесь на культовых трассах из мультфильма, совершенствуйте свои гоночные навыки и займите первое место в турнире! Кроме этого можно попробовать собрать свою собственную команду чемпионов из Молнии Маккуина, Круса Рамиреса и пр. Прокачайте свои тачки для еще более ярких побед!

Ключевые особенности:

  • Головокружительные заезды по культовым трассам из мультфильма Disney/Pixar "Тачки 3".
  • Возможность собрать коллекцию любимых тачек и гонщиков-чемпионов.
  • Проходите миссии и прокачивайте свои умения и тачки.
  • Побеждайте в испытаниях и получайте высшие награды!
Скриншоты Тачки: Лига Молнии Маккуина:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки
 Программа Тачки: Лига Молнии Маккуина отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Тачки: Лига Молнии Маккуина

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