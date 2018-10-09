Flight Pilot - отличный 3D-авиасимулятор для Android, который даст возможность почувствовать себя самым настоящим пилотом. Пользователь сможет сполна насладиться реалистичной графикой и тщательно проработанной анимацией, испытать свои навыки в заданиях различной сложности, выбирать различные самолеты, от обычных пропеллерных с одним двигателем до сверхзвуковых самолетов, авиалайнеров и военных самолетов.

Кроме этого в режиме свободного полета исследуйте огромные открытые карты со множеством реалистичных сценариев. Например игроку придется действовать наперегонки со временем, тушить пожар в горах, а также приземляться на крохотных взлетных полосах и даже маленьких авианосцах. Сможете ли вы идеально взлететь, безопасно доставить пассажиров и приземлиться с ограниченным запасом топлива?

Основные возможности: