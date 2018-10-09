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Flight Pilot для Android

Flight Pilot 1.3.7 для Android

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Описание Flight Pilot 1.3.7 для AndroidОписание   Скачать Flight Pilot 1.3.7 для AndroidСКАЧАТЬ (52,7 Мб) Скриншоты Flight Pilot 1.3.7 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Flight Pilot 1.3.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Flight Pilot 1.3.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Flight Pilot - отличный 3D-авиасимулятор для Android, который даст возможность почувствовать себя самым настоящим пилотом. Пользователь сможет сполна насладиться реалистичной графикой и тщательно проработанной анимацией, испытать свои навыки в заданиях различной сложности, выбирать различные самолеты, от обычных пропеллерных с одним двигателем до сверхзвуковых самолетов, авиалайнеров и военных самолетов.

Кроме этого в режиме свободного полета исследуйте огромные открытые карты со множеством реалистичных сценариев. Например игроку придется действовать наперегонки со временем, тушить пожар в горах, а также приземляться на крохотных взлетных полосах и даже маленьких авианосцах. Сможете ли вы идеально взлететь, безопасно доставить пассажиров и приземлиться с ограниченным запасом топлива?

Основные возможности:

  • Реалистичная 3D-графика и отличная анимация.
  • Увлекательные и сложные задания в разнообразных сценариях.
  • Множество реалистичных самолетов: от пропеллерных самолетов с одним двигателем до сверхзвуковых самолетов, авиалайнеров и военных самолетов.
  • Простое и интуитивное управление.
  • Возможность исследовать в режиме свободного полета огромные открытые карты со множеством сюрпризов.
  • Реалистичные сценарии: чрезвычайные ситуации, спасательные миссии, трудные посадки, пожары, гонки и пр.
  • Отсутствие необходимости подключения к Интернету.
Скриншоты Flight Pilot:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
 Программа Flight Pilot отмечена редакцией SoftPortal.com
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