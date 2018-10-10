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Click and Relax для Android

Click and Relax 1.0 для Android

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Описание Click and Relax 1.0 для AndroidОписание   Скачать Click and Relax 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (160,02 Мб) Скриншоты Click and Relax 1.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Click and Relax 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Click and Relax 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Click and Relax - бесплатное приложение, которое помогает расслабиться, отвлекает от напряжённого городского ритма, повышает настроение, ограждает от мешающих шумов, снимает стресс, создаёт приятную атмосферу, способствует засыпанию и просто даёт возможность лишний раз насладиться звуками природы.

В программе найдутся темы на любой вкус: шум прибоя, звуки леса, журчание ручья, пение птиц, потрескивание камина, шум дождя и многие другие.

Скриншоты Click and Relax:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыдругое
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