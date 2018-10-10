Нарды 2.5 для Android
Нарды - широко известная настольная игра для двух игроков. Присутствует возможность выбора разновидности игры (длинные нарды, короткие, накгаммон, тавла и пр.) и
Шахматные головоломки 3.08 для Android
Шахматные головоломки – полезное приложение для начинающих и опытных любителей шахмат. Приложение предлагает три игровых режима, в которых можно отточить свои навыки
Простые тактики 1.1.0 для Android
Программа которая позволяет улучшить шахматные навыки, узнать новые тактические приемы и комбинации, а также закрепить полученные знания на практике. Также выступает
Play Magnus 3.6.6 для Android
Play Magnus – чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен готов выступить в качестве спарринг-партнера, при этом, можно выбрать разные этапы его шахматной карьеры. Раз в
Шахматы - Играй и Учись 3.3.25 для Android
Шахматы - Играй и Учись - шахматное приложение от сайта Chess.com, благодаря которому можно не только учиться навыкам игры в шахматы, но и совершенствовать уже
Шашки 2.6.8 для Android
Шашки – настольная игра для двоих не нуждается в представлении. Эта версия отличается возможностью выбора вида игровой доски или шашек, предоставляет возможность