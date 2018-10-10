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Шахматы для Android

Шахматы 2.4.6 для Android

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Описание Шахматы 2.4.6 для AndroidОписание   Скачать Шахматы 2.4.6 для AndroidСКАЧАТЬ (2,12 Мб) Скриншоты Шахматы 2.4.6 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Шахматы 2.4.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Шахматы 2.4.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Шахматы - мобильная версия одной из старейших стратегических игр в мире. Шахматы являются отличной настольной логической игрой, которая развивает такие навыки как тактику, стратегию, зрительную память. Цель игры состоит в том, чтобы поставить мат королю противника.

Особенности игры:

  • Девять уровней сложности.
  • Помощник игры.
  • Звезды при победе без отмены.
  • Пять разных тем.
  • Два вида на доску.
  • Поочередный режим.
  • Режим двух игроков.
  • Реалистичная графика.
  • Функция сохранения.
  • Звуковые эффекты.
  • Небольшой размер приложения.
Скриншоты Шахматы:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыШахматы, шашки
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