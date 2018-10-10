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Коллекция пасьянсов для Android

Коллекция пасьянсов 2.9.482 для Android

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Описание Коллекция пасьянсов 2.9.482 для AndroidОписание   Скачать Коллекция пасьянсов 2.9.482 для AndroidСКАЧАТЬ (24,45 Мб) Скриншоты Коллекция пасьянсов 2.9.482 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Коллекция пасьянсов 2.9.482 для AndroidСтатистика   Отзывы о Коллекция пасьянсов 2.9.482 для AndroidОтзывы (0)  
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Коллекция пасьянсов – коллекция различных карточных пасьянсов, таких как Солитер (Клондайк), Паук, Свободная ячейка, Пирамида и Три пики (Три башни). Игроку доступны захватывающие и интересные уровни, ежедневные задания, а также возможность участвовать в разнообразных турнирах, в которых можно проверить свои силы против реальных игроков со всего мира.

Особенности игры:

  • Ежедневные задания.
  • Турниры на 2 или 4 игрока.
  • Удобный интерфейс.
  • Возможность настраивать темы оформления.
  • Раздача на 1 или 3 карты.
  • Подсчет очков «Стандарт» или «Вегас»
  • Поддержка режима с таймером.
  • Поддержка игры для левшей.
  • Портретная и ландшафтная ориентация экрана.
  • Сохранение в памяти 10 лучших результатов.
  • По завершении пасьянса автоматическая сборка карт.
  • автоматическая активация режима автосохранения.
  • Возможность отменить предыдущее действие.
  • Встроенные подсказки.
  • Возможность играть в оффлайн режиме.
  • Мультиязычность.
Скриншоты Коллекция пасьянсов:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыКарточные
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