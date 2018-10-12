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Упражнения для растяжки. Тренировка гибкости для Android

Упражнения для растяжки. Тренировка гибкости 1.0.6 для Android

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Описание Упражнения для растяжки. Тренировка гибкости 1.0.6 для AndroidОписание   Скачать Упражнения для растяжки. Тренировка гибкости 1.0.6 для AndroidСКАЧАТЬ (9,17 Мб) Скриншоты Упражнения для растяжки. Тренировка гибкости 1.0.6 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Упражнения для растяжки. Тренировка гибкости 1.0.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Упражнения для растяжки. Тренировка гибкости 1.0.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Упражнения для растяжки. Тренировка гибкости - отличное приложение, благодаря которому можно с помощью ряда несложных упражнений уменьшить напряжение в мышцах, облегчить боль и стресс, повысить гибкость и увеличить амплитуду движений.

Программа включает упражнения для утренней разминки, растяжку перед сном, разминку перед и после бега, а также комплексы для различных групп мышц (спина, плечи, шея, поясница и пр.).

Особенности

  • упражнения на растяжку для всех групп мышц и подходят для всех пользователей, вне зависимости от возраста и пола.
  • Возможность создавать собственные упражнения.
  • Голосовое сопровождение всех упражнений с детальной анимацией и видео-уроками.
  • Для упражнений не требуется дополнительное оборудование.
  • Напоминания о тренировках.
  • Отслеживание сжигаемых калорий.
  • Автоматическая запись результатов обучения.
  • Диаграмма для отслеживания изменения веса.
  • Различные комплексы упражнений на все случаи жизни.
Скриншоты Упражнения для растяжки. Тренировка гибкости:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Упражнения для растяжки. Тренировка гибкости

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