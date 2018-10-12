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Пресс за 30 дней для Android

Пресс за 30 дней 1.0.7 для Android

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Описание Пресс за 30 дней 1.0.7 для AndroidОписание   Скачать Пресс за 30 дней 1.0.7 для AndroidСКАЧАТЬ (12,56 Мб) Скриншоты Пресс за 30 дней 1.0.7 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Пресс за 30 дней 1.0.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Пресс за 30 дней 1.0.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Пресс за 30 дней - эффективное приложение, позволяющее укрепить мышцы живота. Присутствуют тренировки для любого уровня подготовки ("Уберите жир с живота", "Крепкий пресс" и "Кубики"), детальные и наглядные отчеты, ежедневные напоминания о тренировках, голосовые и видео подсказки, а также детальные описания.

Особенности приложения:

  • Программы тренировок на 30 дней.
  • Возможность выбрать наиболее подходящий план тренировок.
  • Тренировки для любого уровня подготовки ("Уберите жир с живота", "Крепкий пресс" и "Кубики").
  • Отличные тренировки для контроля за весом и набора мышечной массы.
  • Постепенное повышение интенсивности тренировок.
  • Настраиваемые напоминания о тренировках.
  • Голосовые и видео подсказки.
  • Автоматическая запись хода тренировок.
  • Подходит для новичков, профессионалов, мужчин, женщин, подростков и пожилых людей.
Скриншоты Пресс за 30 дней:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Пресс за 30 дней

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