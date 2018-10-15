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Candy Crush Friends Saga для Android

Candy Crush Friends Saga 1.0.9 для Android

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Описание Candy Crush Friends Saga 1.0.9 для AndroidОписание   Скачать Candy Crush Friends Saga 1.0.9 для AndroidСКАЧАТЬ (79,75 Мб) Скриншоты Candy Crush Friends Saga 1.0.9 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Candy Crush Friends Saga 1.0.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Candy Crush Friends Saga 1.0.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Candy Crush Friends Saga - захватывающая и невероятно сладкая игра в жанре "три в ряд" из серии Candy Crush, в которой игроку предстоит собирать различные комбинации из монпасье, мармелада, конфет, леденцов и прочих сладостей, убирая тем самым их с игрового поля и зарабатывая при этом очки.

На протяжении более сотни уровней необходимо искать друзей из Candy Crush, разбросанных по всем уголкам Конфетного королевства. Чем больше конфет получиться собрать в комбинации, тем больше очков заработаете. Кроме этого можно найти не только друзей, но и открыть уникальные награды и няшные коллекционные наряды. Чем больше конфет вы соберете, тем сильнее вы станете!

Присутствует огромное количество разнообразных угощений: печенек, джема, шоколада и прочих сладостей! Любимые игровые режимы стали еще веселее!

Ключевые особенности:

  • Сотни игровых уровней.
  • Ваши конфетные друзья — ваши союзники. Они с радостью помогут вам проходить уровни!
  • При победе вы увидите танцы йети и его друзей!
  • Новые, веселые режимы игры; Окунайте печеньки в шоколад, спасайте осьминожек и мамонтов!
  • Собирайте друзей в альбом и выбирайте им наряды!
  • Откройте для себя сладкие трехмерные миры!
  • Играйте как в сети, так и без нее. WiFi не требуется.
Скриншоты Candy Crush Friends Saga:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыАркады и 2D
 Программа Candy Crush Friends Saga отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Candy Crush Friends Saga

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