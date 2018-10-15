Candy Crush Friends Saga - захватывающая и невероятно сладкая игра в жанре "три в ряд" из серии Candy Crush, в которой игроку предстоит собирать различные комбинации из монпасье, мармелада, конфет, леденцов и прочих сладостей, убирая тем самым их с игрового поля и зарабатывая при этом очки.

На протяжении более сотни уровней необходимо искать друзей из Candy Crush, разбросанных по всем уголкам Конфетного королевства. Чем больше конфет получиться собрать в комбинации, тем больше очков заработаете. Кроме этого можно найти не только друзей, но и открыть уникальные награды и няшные коллекционные наряды. Чем больше конфет вы соберете, тем сильнее вы станете!

Присутствует огромное количество разнообразных угощений: печенек, джема, шоколада и прочих сладостей! Любимые игровые режимы стали еще веселее!

Ключевые особенности: