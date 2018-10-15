Videoder для Android

Videoder 14.2 для Android

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Описание Videoder 14.2 для AndroidОписание   Скачать Videoder 14.2 для AndroidСКАЧАТЬ (10,84 Мб) Скриншоты Videoder 14.2 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Videoder 14.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Videoder 14.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Videoder - загрузчиков видео с широкими возможностями, который позволяет быстро и легко скачать любое видео с практически любого популярного ресурса, включая YouTube, Instagram, ВКонтакте, SoundCloud, Facebook, Twitter, IMDB, Daylimotion, 9GAG, TED, Vimeo и многие другие (на данный момент поддерживается более 50 различных веб-сайтов).

Кроме этого в приложении присутствует возможность бесплатно скачивать или слушать музыку, конвертировать ролики с YouTube в MP3, поддерживается пакетная загрузка файлов, имеется ночной режим, блокировка рекламы на поддерживаемых сайтах и многое другое.

Основные возможности приложения:

  • Возможность скачивать видео из более чем 50 сайтов, как YouTube, Instagram, Facebook, Hotstar, ВКонтакте и т.д.
  • Возможность скачивать (в формате MP3 и M4A) или слушать музыку с YouTube, SoundCloud, VK абсолютно бесплатно.
  • Возможность быстро и легко конвертировать видео с YouTube в MP3.
  • Просмотр или загрузка 4K-видео для воспроизведения их на устройствах с поддержкой Ultra HD.
  • Пакетная загрузка аудио и видео.
  • Ускорение загрузок путем использования нескольких сетевых подключений.
  • Встроенный редактор обложек и аудио-тегов.
  • Наличие умного инструмента обнаружения ссылок.
  • Встроенный браузер с блокировкой рекламы и загрузчиком видео.
  • Поддержка различных тем оформления.
  • Наличие раздела ленты, который всегда поможет вам быть в тренде и открывать для себя новую музыку, видео и исполнителей.
  • Возможность в один клик загружать плейлисты YouTube.
  • Ночной режим и многое другое.
Скриншоты Videoder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры закачек
 Программа Videoder отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Videoder

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