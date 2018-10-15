Videoder - загрузчиков видео с широкими возможностями, который позволяет быстро и легко скачать любое видео с практически любого популярного ресурса, включая YouTube, Instagram, ВКонтакте, SoundCloud, Facebook, Twitter, IMDB, Daylimotion, 9GAG, TED, Vimeo и многие другие (на данный момент поддерживается более 50 различных веб-сайтов).
Кроме этого в приложении присутствует возможность бесплатно скачивать или слушать музыку, конвертировать ролики с YouTube в MP3, поддерживается пакетная загрузка файлов, имеется ночной режим, блокировка рекламы на поддерживаемых сайтах и многое другое.
Основные возможности приложения:
Возможность скачивать видео из более чем 50 сайтов, как YouTube, Instagram, Facebook, Hotstar, ВКонтакте и т.д.
Возможность скачивать (в формате MP3 и M4A) или слушать музыку с YouTube, SoundCloud, VK абсолютно бесплатно.
Возможность быстро и легко конвертировать видео с YouTube в MP3.
Просмотр или загрузка 4K-видео для воспроизведения их на устройствах с поддержкой Ultra HD.
Пакетная загрузка аудио и видео.
Ускорение загрузок путем использования нескольких сетевых подключений.
Встроенный редактор обложек и аудио-тегов.
Наличие умного инструмента обнаружения ссылок.
Встроенный браузер с блокировкой рекламы и загрузчиком видео.
Поддержка различных тем оформления.
Наличие раздела ленты, который всегда поможет вам быть в тренде и открывать для себя новую музыку, видео и исполнителей.
Возможность в один клик загружать плейлисты YouTube.