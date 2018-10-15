Фитнес для женщин: женская тренировка - бесплатное приложение, которое поможет женщинам добиться плоского живота, крепких ягодиц, стройных ног и талии и хорошей формы. Программа предлагает эффективные комплексы домашних упражнений для всех частей тела. Присутствуют анимации и видеоролики, а также подробные описания.

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Ключевые особенности приложения: