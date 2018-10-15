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Фитнес для женщин: женская тренировка для Android

Фитнес для женщин: женская тренировка 1.1.2 для Android

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Описание Фитнес для женщин: женская тренировка 1.1.2 для AndroidОписание   Скачать Фитнес для женщин: женская тренировка 1.1.2 для AndroidСКАЧАТЬ (11,22 Мб) Скриншоты Фитнес для женщин: женская тренировка 1.1.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Фитнес для женщин: женская тренировка 1.1.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Фитнес для женщин: женская тренировка 1.1.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Фитнес для женщин: женская тренировка - бесплатное приложение, которое поможет женщинам добиться плоского живота, крепких ягодиц, стройных ног и талии и хорошей формы. Программа предлагает эффективные комплексы домашних упражнений для всех частей тела. Присутствуют анимации и видеоролики, а также подробные описания.

Тренируйтесь, сжигайте калории и худейте — сексуальное тело ближе, чем вы думаете!

Ключевые особенности приложения:

  • Быстрые и эффективные тренировки для похудения.
  • Помогает сбросить вес и улучшить здоровье.
  • Работа только с собственным весом, никакого оборудования не нужно.
  • Фитнес-тренировки для всех частей тела.
  • Анимации и видеоролики: совсем как занятия с личным тренером.
  • Подходит новичкам.
  • Домашние тренировки для всего тела, ягодиц. Тренировки пресса и ног для женщин, помогающие похудеть.
  • Фитнес-приложение для похудения разработано специально для женщин.
  • Советы от тренера помогают выполнять упражнения правильно для максимальных результатов.
  • Упражнения для разминки и растяжки.
  • Отслеживайте, как вы худеете.
  • Отслеживайте, сколько калорий вы сожгли.
  • Тренировки для похудения с личным тренером.
Скриншоты Фитнес для женщин: женская тренировка:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Фитнес для женщин: женская тренировка

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