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Glory Ages - Samurais для Android

Glory Ages - Samurais 1.01 для Android

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Описание Glory Ages - Samurais 1.01 для AndroidОписание   Скачать Glory Ages - Samurais 1.01 для AndroidСКАЧАТЬ (73,13 Мб) Скриншоты Glory Ages - Samurais 1.01 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Glory Ages - Samurais 1.01 для AndroidСтатистика   Отзывы о Glory Ages - Samurais 1.01 для AndroidОтзывы (0)  
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Glory Ages - Samurais окунет игрока в аутентичную атмосферу средневековой Японии. В игре пользователя ждут поединки на самурайских мечах, умелые и достаточно сообразительные противники, реалистичное вооружение и амуниция той эпохи, большое количество разнообразных игровых локаций, а также бесконечный режим.

Ключевые возможности:

  • Умные враги, которые могут пытаться обходить игрока, окружать, контратаковать и блокировать удары во время сражения.
  • Многочисленное реалистичное вооружение средневековой Японии, множество видов самурайских мечей, огромный арсенал катан и разнообразные персонажи со своими характеристиками.
  • Масштабные тактические битвы, в которых необходимо всегда думать о том, как победить своих врагов, в какой момент заблокировать удар, а в какой атаковать. Во время сражения накапливается ярость, которую можно активировать в критический момент боя и тем самым переломить ход его сражения в свою сторону.
  • Возможность прокачивать свои навыки боя или улучшить снаряжение своего персонажа.
  • Отличный уровень графики и звукового сопровождения.
  • 10 разнообразных локаций в различных погодных условиях, от зимних городов, до дождливых болот.
Скриншоты Glory Ages - Samurais:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЭкшен и 3D
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