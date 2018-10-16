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5 Glory Ages - Samurais окунет игрока в аутентичную атмосферу средневековой Японии. В игре пользователя ждут поединки на самурайских мечах, умелые и достаточно сообразительные противники, реалистичное вооружение и амуниция той эпохи, большое количество разнообразных игровых локаций, а также бесконечный режим. Ключевые возможности: Умные враги, которые могут пытаться обходить игрока, окружать, контратаковать и блокировать удары во время сражения.

Многочисленное реалистичное вооружение средневековой Японии, множество видов самурайских мечей, огромный арсенал катан и разнообразные персонажи со своими характеристиками.

Масштабные тактические битвы, в которых необходимо всегда думать о том, как победить своих врагов, в какой момент заблокировать удар, а в какой атаковать. Во время сражения накапливается ярость, которую можно активировать в критический момент боя и тем самым переломить ход его сражения в свою сторону.

Возможность прокачивать свои навыки боя или улучшить снаряжение своего персонажа.

Отличный уровень графики и звукового сопровождения.

10 разнообразных локаций в различных погодных условиях, от зимних городов, до дождливых болот.