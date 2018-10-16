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Darts of Fury для Android

Darts of Fury 2.0.0927.1102 для Android

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Описание Darts of Fury 2.0.0927.1102 для AndroidОписание   Скачать Darts of Fury 2.0.0927.1102 для AndroidСКАЧАТЬ (95,96 Мб) Скриншоты Darts of Fury 2.0.0927.1102 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Darts of Fury 2.0.0927.1102 для AndroidСтатистика   Отзывы о Darts of Fury 2.0.0927.1102 для AndroidОтзывы (0)  
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Darts of Fury - отличный симулятор дартс, благодаря которому можно проверить свое умение кидать дротики в мишень с реальными игроками со всего мира. Можно оттачивать свои умения в режиме обучения или сразу же кинуться сражаться с соперниками в лиге, зарабатывая призы, новые ранги и повышение.

Присутствует возможность изменять собственный набор дротиков по своему вкусу с помощью огромного количества комбинаций оперений, формы и стиля. Зарабатывая повышение в лиге вы получаете доступ к более продвинутым дротикам, чьи характеристики также оказывают немалое влияние на точность ваших бросков.

Кроме этого достигнув определенного прогресса, разблокируется встроенный эмоджи-чат, а также новые режимы игры.

Основные возможности:

  • Сразись с соперниками в лиге и заработай призы и повышение.
  • Играй с реальными игроками со всего мира.
  • Изменяй собственные дротики по своему вкусу с помощью сотен комбинаций оперений и дизайна.
  • Играй на превосходной арене с интерактивными мишенями и серьезными вызовами.
Скриншоты Darts of Fury:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСимуляторы
 Программа Darts of Fury отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Darts of Fury

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