Мой Говорящий Том 2 1.0.1337.1843 для Android
Веселое приложение для фанатов Говорящего Тома. Возьмите на воспитание маленького Тома, заботьтесь и следите за его здоровьем, кормите и купайте его, развлекайте и
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Дракономания — красочный симулятор королевства драконов. Стройте здания, развивайте своих драконов, выводите новые породы питомцев и сметите всех на пути к победе.
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Hay Day – неожиданное наследство преподнесло вам небольшое фермерское хозяйство. Для начала посейте семена, ухаживайте за ними и продавайте в своем магазинчике
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Бесплатный и простой в эксплуатации симулятор электрошокера для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно неплохо разыграть ваших друзей. Благодаря