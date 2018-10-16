Darts of Fury - отличный симулятор дартс, благодаря которому можно проверить свое умение кидать дротики в мишень с реальными игроками со всего мира. Можно оттачивать свои умения в режиме обучения или сразу же кинуться сражаться с соперниками в лиге, зарабатывая призы, новые ранги и повышение.

Присутствует возможность изменять собственный набор дротиков по своему вкусу с помощью огромного количества комбинаций оперений, формы и стиля. Зарабатывая повышение в лиге вы получаете доступ к более продвинутым дротикам, чьи характеристики также оказывают немалое влияние на точность ваших бросков.

Кроме этого достигнув определенного прогресса, разблокируется встроенный эмоджи-чат, а также новые режимы игры.

Основные возможности: