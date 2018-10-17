Hello Cats - забавная аркадная головоломка с элементами физики, в которой игроку необходимо с помощью рисования различных геометрических фигур, а также окружающих предметов, проучить наглого и циничного котяру, согнать его с насиженной полочки и вернуть в руки хозяйки.

Каждая локация представляет из себя замысловатый набор механизмов и платформ, среди которых затаился пушистый негодник, и задача пользователя рисовать геометрические фигуры таким образом, чтобы в итоге согнать кота. Чем изящней и эффективнее будет решение головоломки, тем больше звезд вы получите за прохождение каждого уровня.

Причем следует учесть, что на прохождения одного уровня дается всего 30 секунд, поэтому следует действовать максимально быстро. Огромное количество уровней и приятная рисованная графика не дадут заскучать и позволят вам насладиться геймплеем.